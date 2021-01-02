Более 4,4 тысячи тамбовских пар стали молодоженами в 2020 году. Количество желающих зарегистрировать свои отношения официально немного сократилось по сравнению с прошлыми годами. Это связано с пандемией коронавирусной инфекции и введенными ограничениями.Среди городов по количеству заключенных браков лидирует Тамбов. В областном центре связали себя узами брака 2 тысячи пар. В Мичуринске свадьбу сыграли более 400 пар, В Моршанске и Тамбовском районе - свыше 200.- Более 500 пар в 2020 году отметили «серебряные» и «золотые» юбилеи семейной жизни, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.