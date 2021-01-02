Вечером 1 января в Тамбовской области произошло два пожара, в которых погибли люди. В деревне Якутино Инжавинского района сгорел дом, в котором жил 52-летний мужчина. По предварительным данным огонь возник из-за непотушенной сигареты. Во втором случае пожар произошел в квартире на ул. Интернациональной города Моршанска. Погиб 52-летний хозяин жилища. Предполагается, что пожар спровоцировал неисправный обогреватель.- В СУ СК по региону по обоим фактам начаты процессуальные проверки, - сообщают в СУ СКР по Тамбовской области.