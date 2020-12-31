Центральную улицу в Уварово украсили сказочными домиками, ангелочками и шарами, которые были изготовлены горожанами в рамках конкурса на лучшую новогоднюю игрушку онлайн-фестиваля Дедов Морозов.- Яркие, креативные, сделанные с душой и фантазией игрушки, как посчитало жюри конкурса, должны долго радовать горожан. Поэтому после подведения итогов поделки было решено развесить на деревья по улице Шоссейная, - сообщает пресс-служба администрации города Уварово.Напомним, конкурс «Новогодняя сказка для любимого города» на изготовление новогодних игрушек для оформления улицы Шоссейная проходил с 7 по 21 декабря. По его условиям елочные украшения участники выкладывали в соцсести, а затем передавали в ДК «Дружба» и Центр «Кристалл».Всего на конкурс поступило свыше двухсот работ. Ранее часть игрушек была передана в социальные учреждения города. Кроме того, некоторые поделки станут экспонатами будущего музея вишни.Фото: пресс-служба администрации города Уварово