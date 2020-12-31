В городе Уварово местную пенсионерку, проживающую на улице Большой Садовой, обокрал 18-летний родственник. Молодой человек знал, где хозяйка квартиры хранит ценности, поэтому без труда достал из шкафа золотые изделия. Кроме того, парень списал 67 800 рублей с банковской карты пенсионерки через услугу «мобильный банк».- Парень и ранее не отличался законопослушным поведением и состоял на учете в полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.Молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. В настоящее время по данным фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям УК РФ «Мошенничество» и «Кража».