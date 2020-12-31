Авария с участием трех автомобилей произошла 30 декабря в 10 часов 5 минут на улице Никифоровской в Тамбове. Водитель «TOYOTA HILUX» выезжая со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущество в движении другой машине и столкнулся с «LADA GAB110» под управлением 60-летнего водителя. После этого отечественное авто отбросило за пределы проезжей части, где произошло столкновение с припаркованным автомобилем «FORD FOCUS». В салоне этой машины никого не было.- В результате ДТП пострадала 59-летняя пассажирка автомобиля «LADA GAB110», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – С травмами женщину госпитализировали в городскую больницу им. Архиепископа Луки.