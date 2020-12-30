Работа общественного транспорта в Тамбове с 31 декабря по 7 января планируют организовать с учетом всех праздничных мероприятий. Как сообщили в МБУ «Пассажирские перевозки», в новогодние и рождественские праздничные дни будут работать дополнительные автобусы:- 31 декабря запланирована работа 221 единицы общественного транспорта, к 20:00 дополнительно будет организована подача 5 единиц автобусов для развоза горожан после праздничного салюта;-7 января к 1 часу ночи подадут 16 единиц автобусов общественного транспорта для развоза горожан после праздничного Рождественского богослужения.- Обращаем внимание тамбовчан, что им необходимо скорректировать перемещение по городу 1 и 2 января с учетом сокращения количества автобусов, - пояснили в администрации города Тамбова. - 1 января работа общественного транспорта будет организована с 7 часов. Работать будет около половины автобусов обычно курсирующих в выходные или 118 единиц. 2 января автобусы начнут возить пассажиров с 6 часов, на маршрутах будет работать 143 единицы общественного транспорта.С 3 по 10 января 2021 года работа общественного транспорта будет осуществляться с 6 часов по обычному графику выходного дня 190 единицами общественного транспорта.