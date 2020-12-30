В Тамбовской области внесены изменения в постановление №233 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области».Согласно документу, режим самоизоляции в регионе продлевается до 28 января 2021 года. Напомним, это касается людей старше 65 лет, беременных женщин и граждан, имеющих определенные заболевания.- Также внесены изменения в постановление №193 о введении режима повышенной готовности. В соответствии с ними в регионе разрешено проведение богослужений при условии принятия дополнительных санитарных мер в соответствии с постановлениями, предписаниями и рекомендациями Роспотребнадзора, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.