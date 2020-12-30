В перинатальном центре Тамбовской областной детской больницы в рамках проекта «Домой в автолюльке» молодые родители смогут взять при выписке новорожденного детское удерживающее устройство. Автолюльки будут выдаваться бесплатно на основе договора.Сдать обратно автокресла родители смогут в центр социального обслуживания по месту жительства. Новой услугой уже воспользовалась семья Масляковых, в которой родился второй ребенок – девочка Милана.Проект «Домой в автолюльке» реализуют совместно региональное отделение Российского детского фонда, УГИБДД УМВД России по Тамбовской области и областная детская больница. Средства на организацию проката выделены за счет гранта областной администрации. Всего перинатальный центр получил в свое распоряжение 30 детских удерживающих устройств.- При любом ДТП наиболее уязвимы именно дети, особенно те, которые находятся в автомобиле без специальных удерживающих устройств. Поэтому так важно привить будущим мамам ответственность и понимание этой опасности еще до рождения ребенка. К тому же за транспортировку ребенка без автокресла полагается немалый штраф. На базе перинатального центра уже реализуется проект, в рамках которого молодых мам обучают безопасной транспортировке ребенка «Детство без опасности». Создание же пункта проката детских автолюлек является логичным продолжением проекта, - сказала куратор проекта Татьяна Загузова.Предполагается, что наиболее востребованной услуга проката станет для малоимущих и многодетных семей, а также для тех, которые еще не успел купить автолюльку в силу сложившихся обстоятельств.