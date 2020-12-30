31 декабря в Тамбове запланированы ограничения дорожного движения. В этот день по улице С. Рахманинова, на участке от улицы Советской до улицы Набережной, с 7.00 до 15.00 будет запрещена остановка транспортных средств, а с 15.00 до 21.00 движение транспортных средств. Ограничения не коснутся только транспорта, обслуживающего мероприятие, и спецтехники.- При необходимости аналогичные ограничения могут быть введены по улице М. Горького, на участке от улицы Советской до улицы Набережной, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.Также в последний день 2020 года по территории города Тамбова будет запрещено движение транзитных транспортных средств, а также транспортных средств, перевозящих взрывчатые, опасные и ядовитые грузы.