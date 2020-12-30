В областном центре накануне Нового года в управлении ЗАГС администрации города Тамбова было зарегистрировано рождение трехтысячного малыша. Счастливые родители назвали девочку красивым именем – Ева.Сотрудники ЗАГСа поздравили молодых родителей с появлением на свет первенца, а также с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.- Им был торжественно вручен первый официальный документ малыша – свидетельство о рождении, а также поздравительный адрес управления ЗАГС с пожеланиями крепкого здоровья, радости родительства, семейного благополучия и мира в семье, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.