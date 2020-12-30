В селе Новопокровка Мордовского района полицейские задержали 28-летнего местного жителя за совершение двух преступлений. В ночь с 28 на 29 декабря злоумышленник, будучи пьяным, забрался в подсобное помещение местной администрации, откуда украл бензопилу.Чтобы не нести тяжелую ношу в руках, мужчина решил угнать стоящий неподалеку автомобиль «ГАЗ-66». Перемкнув провода, он завел машину. Правда, уехать далеко не смог, так как не справился с управлением и врезался в забор около местного магазина. Бросив машину, он забрал из салона украденную бензопилу и направился домой. Утром злоумышленник был задержан мордовскими полицейскими. Похищенная бензопила, а также угнанный автомобиль, были возвращены владельцам.- В ходе дальнейших разбирательств полицейскими установлено, что мужчина находится в федеральном розыске. После решения суда за неуплату алиментов его обязали самостоятельно прибыть в место отбытия наказания, что житель Мордовского района игнорировал. Сейчас он задержан и будет передан коллегам из УФСИН для отбытия наказания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Кроме этого, решается вопрос о возбуждении двух уголовных дел – за совершение кражи и угона автотранспорта с последующим возмещением ущерба после совершения ДТП.