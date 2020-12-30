С учетом длительных январских праздников в Тамбове на базе городской клинической больницы № 4 развернули дополнительные 30 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Подводку кислорода имеют 24 койки и еще четыре койки оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких.- Всего в настоящее время в области развернуто 1430 коек для лечения новой коронавирусной инфекции, что превышает установленный норматив Минздравом России почти в 3 раза. Свободный коечный фонд составляет более 20 процентов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.