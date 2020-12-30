Для удобства жителей региона в управлении государственного жилищного надзора Тамбовской области будет работать телефон круглосуточной «горячей линии». Начальник управления регионального Госжилнадзора Алексей Лебедев подчеркнул: опыт организации работы круглосуточного телефона «горячей линии» у них уже есть. Он действует с начала введения ограничительных мер по коронавирусной инфекции и жителями Тамбовской области очень востребован. Еженедельно на него поступает несколько десятков звонков.- Мы принимаем отзывы, жалобы и предложения граждан о работе управляющих организаций, даем ответы на часто задаваемые вопросы в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, - отметил он.По словам Алексея Лебедева, жители обращаются, если у них нет горячей или холодной воды, тепла, течет крыша, не получается дозвониться в управляющую компанию. По телефону «горячей линии» ответит дежурный сотрудник управления Госжилнадзора области. Он оперативно свяжется с представителями конкретной управляющей компании или ресурсоснабжающей организации, возьмет ситуацию на контроль.Телефон круглосуточной телефонной линии: 8 (4752) 78-28-73.