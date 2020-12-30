В Бондарском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 69-летней жительницы села Керша. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».Как установил суд, в марте этого года в марте текущего года обвиняемая уже была осуждена за незаконную реализацию спиртосодержащей продукции домашней выработки. Однако спустя семь месяцев она вновь продала односельчанину бутылку самогона за 100 рублей.- Согласно экспертному заключению, указанный самогон является потенциально опасным для здоровья человека в связи с наличием в нем микропримесей химических веществ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.Суд назначил пенсионерке наказание в виде штрафа в размере 22 тысяч рублей в доход государства.