В Тамбовской области вынесли приговор двум мужчинам 25 и 28 лет. Их признали виновными в преступлении по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).На следствии и в суде установили, что вечером 23 ноября 2019 года приятели распивали спиртные напитки в здании пункта приема лома металла, после чего решили пойти в гости к общей знакомой. В это время в квартире у женщины уже находилась компания друзей, и они все вместе продолжили употребление алкоголя. Во время застолья между гостями произошел конфликт, в ходе которого осужденные сильно избили одного из присутствовавших. 10 декабря прошлого года 37-летний мужчина скончался в больнице от полученной травмы головы.- Приговором суда фигурантам назначили наказание в виде 9 и 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.