29 декабря Тамбовское УФАС России вынесло постановление о наложении на АО «Тамбовские коммунальные системы» административного штрафа по части 2 статьи 14.31 КоАП РФ.Напомним, ранее в ведомство обратились с жалобами жители Тамбова, которые в марте этого года получили квитанции с необоснованно завышенной платой за воду и водоотведение. В ходе рассмотрения антимонопольного дела было установлено, что АО «ТКС» в марте 2020 года отказалось от услуг ТОГУП «ЕРЦ» и приступило к самостоятельному выпуску платёжек, при этом общество не предприняло мер по получению информации о платежах, полученных ЕРЦ от населения. В итоге многие жители частного сектора Тамбова, которые исправно оплачивали коммунальные услуги, получили квитанции за март 2020 года с ошибочно выставленной задолженностью за предыдущий месяц. Кроме того, АО «ТКС» необоснованно применялся расчётный метод определения объёма потребления вместо показаний счётчиков, а также была выставлена оплата услуг по водоотведению тем жителям, дома которых не подключены к центральной канализации.В итоге в разгар пандемии, в апреле 2020 года, тамбовчанам пришлось массово обращаться за пересчётом оказанных услуг, в основном путем непосредственного обращения в офис компании, поскольку необходимые мощности для дистанционного обслуживания абонентов обществом также не были обеспечены.Решением Комиссии Тамбовского УФАС России АО «Тамбовские коммунальные системы» признали нарушившим Закон о защите конкуренции. В отношении АО «Тамбовские коммунальные системы» и ответственного должностного лица общества были возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ.- С учетом всех обстоятельств на АО «Тамбовские коммунальные системы» наложен штраф в размере 11 594 881,88 рублей, - сообщает УФАС по Тамбовской области.Антимонопольщики также добиваются дисквалификации директора компании по сбытовой деятельности.