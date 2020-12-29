С 29 декабря в Тамбове возобновилось движение городского общественного транспорта на улице Базарной. С 2018 года в областном центре действовала измененная схема маршрутов. 26 декабря участок от улицы Студенецкая до улицы Студенецкая Набережная после реконструкции был открыт для транспортного потока. Сегодня к привычным схемам маршрутов вернулись и компании – перевозчики пассажиров.Дорога с искусственным сооружением – водопропускной трубой – предстанет перед тамбовчанами в своем новом, завершенном облике в следующем году. Ремонтные работы, проводимые здесь в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», возобновятся с наступлением благоприятных погодных условий, но, как сообщил генеральный директор муниципального учреждения «Дирекция городских дорог» Юрий Зарапин, движение транспорта по этому участку полностью перекрываться больше не будет.- В следующем году выполнят работы по обустройству новой линии освещения, пешеходных тротуаров, завершится реконструкция проезжей части, - говорит Юрий Зарапин. – Чтобы минимизировать неудобства для тамбовчан, перекрывать движение транспорта будем поочередно по одной полосе.