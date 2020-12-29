В отдел полиции №2 по г.Тамбову обратился местный житель по поводу невозвращения кредита от своей знакомой. Доверчивый гражданин по просьбе женщины оформил кредит на базе региональной шинной компании по своим документам на сумму 54 200 рублей.Всю кредитную историю тамбовчанин передал знакомой, но деньги от нее так и не получил. После того, как женщина получила колеса для тракторов, она продала их бывшему мужу-фермеру как свою собственность, получив незаконную выгоду.- В отношении 43-летней женщины, проживающей на улице Рылеева, возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкцией статьи наказание виновному определяется максимальным наказанием лишением свободы на срок до двух лет. Формально кредитная организация должна взыскать деньги с доверчивого гражданина. А тому придется подать иск в судебную инстанцию для возвращения своих денег от мошенницы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.