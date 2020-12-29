Сотрудники исправительной колонии № 8 перекрыли канал доставки наркотика в крупном размере. При проверке медицинской бандероли на имя осужденного подозрение УФСИновцев вызвали капли для носа. Спрей изъяли, а жидкость, находящуюся внутри, направили на экспертизу.- В результате исследования выяснилось, что изъятое вещество - синтетический наркотик мефедрон массой 0,44 грамма, что является крупным размером, - сообщает пресс-служба УФСИН по Тамбовской области.Фото пресс-службы УФСИН по Тамбовской области