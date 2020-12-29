В Тамбове сотрудники полиции 34-летнего мужчину, похитившего металлические ворота. Инцидент произошел на территории гаражного кооператива на улице Менделеева. Как оказалось, в ноябре этого года там проводилась уборка с вывозом мусора. Под заросшим бурьяном пригорком нанятые рабочие обнаружили ворота. Один из рабочих с помощью приятеля погрузил их в автомобиль и увез, а после сдал в пункт приема металла.Выяснилось, что злоумышленник проживал на той же улице, где произошла кража. В отделе полиции он дал признательные показания.- Возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 158 УК РФ «Кража». Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в сумме до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.