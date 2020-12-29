В Уварово завершились два из трёх объявленных ранее конкурсов онлайн-фестиваля Дедов Морозов – на лучшую видеопрезентацию и новогоднюю игрушку. Около 300-т работ поступило от участников, среди которых оказались не только уваровцы, но и жители Инжавинского, Первомайского и Ржаксинского районов.Конкурсы видеопрезентаций Дедов Морозов «Всем желаем в Год Быка взять удачу за рога!» и «Новогодняя сказка для любимого города» на изготовление новогодних игрушек для оформления улицы Шоссейная в рамках онлайн-фестиваля Дедов Морозов проходили с 7 по 21 декабря. Перед жюри стояла непростая задача – на конкурс поступило 215 работ в конкурсе новогодних игрушек и 46 видеопрезентаций.Победителей конкурса новогодних игрушек выбрали по трём номинациям. В номинации «Самый вишнёвый сказочный домик» 3 место занял 6 В класс (классный руководитель Светлана Ледовских), набрав 143 лайка, 2 место - Дарья Дежемесова с 146 лайками, 1 место - Перова Юлия с 227 лайками. Гран- при было присуждено Ксении Жирковой. Отдельным призом за креативность отметили Марину Румянцеву и её съедобные пряничный домик и зефирную вишню, которые были переданы в дом-интернат для престарелых и инвалидов.В номинации «Самый обаятельный вишнёвый ангелочек» 3 место заняла поделка Алёны Бузыгиной с 143 лайками, 2 место - Нади Андриановой с 146 лайками, 1 место - Татьяны Сторожевой с 196 лайками. Гран-при отданы Егору Глобину и Ангелине Щербаковой.В номинации «Самый креативный вишнёвый шар» 3 место присуждено Никите Подъяблонскому с 151 лайком, 2 место - Галине Уваровой с 184 лайками и 1 место Дарье Афониной, набравшей 189лайков. Гран-при получила Мария Искакова. Также за креативную поделку была награждена Светлана Пономарева, а за оригинальность - самый красивый «Шар…Фик» - Артём Ляховец.В онлайн-конкурсе видеопрезентаций Дедов Морозов «Всем желаем в Год Быка взять удачу за рога!» в возрастная группе о 14- 18 лет в номинации «Самый креативный Дед Мороз» победил 9 Б класс Лицея им. А.И. Данилова с 174 лайками, в номинации «Самый спортивный Дед Морозом» - 9 Г класс Лицея им. А.И. Данилова с 287 лайками, в номинации «Самый креативный Дед Мороз» - победил 8 А класс уваровского кадетского корпуса, набрав 422 лайка. Гран-при присуждено 11 Б классу кадетского. За волю к победе специальным призом был отмечен Уваровский химико-технологический колледж.В возрастной группе от 19 до 65+лет в номинации «Самый весёлый Дед Мороз» одержал победу дом-интернат для престарелых и инвалидов с 182 лайками, в номинации «Самый оригинальный Дед Мороз» - коллектив кадетского корпуса с 217 лайками, а в номинации «Самый компанейский Дед Мороз» - победил ролик Централизованной библиотечной системы города Уварово, который набрал 235 лайков. За активное участие во всех конкурсах заслуженную награду получил коллектив Центральной районной больницы. Также жюри наградили «Африканского Деда Жару», в роли которого выступила Ольга Иванова. Кроме того, за активное участие отметили Ивана Морозова из заповедника «Воронинский», Степановский ООД Ржаксинский район и Константин Дроздов из Первомайского района.- Все победители получили призы, подарки и заряд новогоднего настроения, - сообщает пресс-служба администрации города Уварово. - Итоги ещё одного конкурса фестиваля Дедов Морозов – конкурса открыток «С Любовью от Самого Вишнёвого Деда Мороза России из Уварово-столицы «Вишневарово» будут подведены 30 декабря.Фото пресс-службы администрации города Уварово