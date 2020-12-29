В Рождественскую ночь в областном центре будет работать общественный транспорт. Как следует из постановления администрации Тамбова, 7 января в 1 час ночи 16 автобусов будут дежурить у девяти храмов. Транспорт подадут к Спасо-Преображенскому кафедральному собору; Казанскому мужскому монастырю; Вознесенскому женскому монастырю; Покровскому собору; Лазаревскому храму; Храму новомучеников Церкви Русской; Пантелеимоновскому храму; Свято - Троицкому храму; Христорождественскому храму.В городе будут действовать ограничения для автомобилистов. С 17 часов 6 января и до часу ночи 7 января машинам запретят стоянку и остановку по четной стороне улицы Степана Разина, на участке от переулка Степана Разина до дома №8 по улице Степана Разина.- С 23 часов 6 января до 5 часов 7 января в Тамбове организуют работу уличного освещения, - говорится в документе.