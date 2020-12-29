Завершились работы первого этапа строительства ландшафтного парка-набережной в Мичуринске. В мае 2019 года наукоград стал победителем конкурса «Малых городов и исторических поселений», проводимого Минстроем РФ. По его итогам Мичуринску на реализацию проекта выделены 85 млн. рублей (федеральные средства).После расчистки, планирования территории специалисты приступили к обустройству пешеходных и велодорожек. Для строительства мостовых сооружений понадобилась возведение временных плотин на нескольких водных участках в микрорайоне Донское.В зависимости от ландшафта береговой зоны концепция парка предполагает интересные решения по организации прогулочной зоны. На протяжении всей набережной пешеходные дорожки с плиточным покрытием чередуются с участками экотроп и переправами. Крепкая свайная конструкция открыла уникальную возможность сделать даже непроходимые тропинки на берегу Лесного Воронежа устойчивыми и удобными для пеших прогулок мичуринцев и помогла связать участки набережной в единую цепь. А смотровые площадки и организованные выходы к воде уже сегодня открывают живописный природный пейзаж с видом на реку.Кардинально поменялись и 3 официальных городских пляжа. В рамках проекта здесь спланировано пространство, завезен песок, проведены работы по установке необходимо оборудования. Все элементы выполнены в единой стилистике. Кроме того, теперь каждый пляж обзавелся своим уголком для любителей активного образа жизни. На Молодежном пляже установили спортивный комплекс, на детском пляже смонтирована яркая и креативная детская площадка в форме настоящего морского корабля с символичным названием в честь города. Пляж в Донском оборудован площадкой для занятий воркаутом. В новом сезоне смогут провести здесь спортивные матчи и любители пляжного волейбола.Организованы на мичуринской набережной парковочные зоны. Свое место вдоль пешеходных дорожек заняли малые архитектурные формы, смонтирована и запущена система освещения. Стоит отметить, что освещать парк будут более сотни фонарей, установленных на всем протяжении набережной. А два моста - у основного питомника и центральный - в преддверии праздника получили яркую светодиодную подсветку.Продуман вопрос организации безопасности. Установлены 24 камеры наружного видеонаблюдения. Установлена входная группа у центрального моста. Главный вход украсила масштабная конструкция в эко-стиле, здесь появился информационный щит и полноценная карта благоустроенной территории, с пометкой местонахождения.Бонусом для отдыхающих на набережной стала возможность использования бесплатного Wi-Fi. Парк в наукограде оборудован специальными передатчиками. Воспользоваться доступом к интернету сможет любой желающий. Достаточно будет найти сеть и пройти авторизацию. Пока бесплатный Wi-Fi покрыл один участок ландшафтного парка – от Молодежного до Детского пляжа. А в перспективе он будет доступен на всей территории мичуринской набережной, это порядка 3,5 километров.- Это первый этап реализации грандиозного проекта, в 2021 году работы планируют продолжить, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска. - Так, предстоит продумать обновление спуска от Парка культуры к молодежному пляжу, ремонт стадиона и многое другое.Фото Сергея Курьянова