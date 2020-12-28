В Тамбове 27 декабря полицейские задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков двоих мужчин 31 и 36 лет. В отделе полиции они признались, что пытались организовать сеть тайников с героином на территории областного центра.Задержанные показали сотрудникам полиции места, где сделали закладки с наркотиками. Пять тайников стражи порядка нашли в районе гаражей на улице Тулиновской. В каждом из них находилось по два грамма героина.- По фактам незаконного оборота наркотиков полицейскими проводятся проверки, по окончании которых будут приняты процессуальные решения. За совершение данных преступлений законодательством предусмотрена суровая уголовная ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы. Отрабатывается причастность данных людей к совершению аналогичных преступлений на территории региона, устанавливается источник происхождения героина, другие места тайников с наркотиками, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.