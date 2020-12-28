В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора сельскохозяйственной организации, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов с деятельности организации».По версии следствия, с июля 2016 года по сентябрь 2017 года обвиняемый, будучи ответственным за ведение бухгалтерского учета и правильность составления налоговой отчетности,умышленно включал в налоговые декларации за 3-4 кварталы 2016 года и 1-2 кварталы 2017 года заведомо ложные сведения о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с другими юридическими лицами по закупкам сельхозпродукции.Таким образом, организация уклонилась от уплаты НДС на сумму более 19 миллионов рублей. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления МВД России.- В целях обеспечения возмещения причиненного налоговым преступлением ущерба в ходе следствия наложен арест на банковские счета, денежные и транспортные средства фигуранта. В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.