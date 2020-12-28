В Музейном комплексе «Усадьба Асеевых» 29 декабря откроется новая выставка тарного стекла «Хрупкая история». На ней будут представлены более 80 экземпляров из частной коллекции.Посетители выставки смогут узнать об истории стекольной промышленности России XIX – XX века, производства минеральных вод, пивной и алкогольной продукции, особенностях маркировки, а также интересные факты о судьбах людей, связанных с производством стекольной тары.- Без тары невозможно продать или перенести напитки. «В стекле» сегодня можно купить минеральную воду, а в советское время так продавали кефир, простоквашу, ряженку и молоко. Да и сейчас, несмотря на изобилие пластика, некоторые производители возвращаются к стеклянной упаковке пищевых продуктов, не говоря уже об алкогольной продукции. По упаковке и ее модернизации можно даже отслеживать историю страны, «хрупкую» историю, - сообщает Информационно-туристический портал Тамбовской области.Посетить выставку можно можно по предварительной записи в последние дни уходящего 2020 года, а также со 2 по 10 января 2021 года.