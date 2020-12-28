Как сообщает пресс-служба городской администрации, в Тамбове 29 декабря из-за ремонтных работ временно отключат электроэнергию по ряду улиц. Света не будет по следующим адресам:с 9.00 до 12.00:по ул. Сенько, д. 4-9;по Тамбов-4, д. 7-14;с 9.00 до 13.00:по пр. Большому, д. 7-13;по пр. Малому, д. 1-9;по пр. Свободному, д. 2-14;по ул. Панфилова, д. 3-35;по ул. Некрасова, д. 1-31;по ул. Серпуховской, д. 1-38;по ул. Гагарина, д. 64-110;по ул. Ухтомского, д. 1-39;по ул. Курской, д. 19-57;по пр. Окружному, д. 3-33;с 9.00 до 16.00:по ул. Вагоностроительной, д. 20-59;по пр. Вагоностроительному, 18-35;по пр. Добролюбова, д. 1-13.