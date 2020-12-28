Администрация Тамбовской области завела официальную страничку в Инстаграм. Ознакомиться с ней можно по ссылке: https://instagram.com/tambov_region68?igshid=ofbcku3njpo6.Ранее на базе трех крупнейших соцсетей: Фейсбук (адрес группы за никитина), ВКонтакте (https://vk.com/tambovgov) и Одноклассники (https://ok.ru/group/56098094710790) также были созданы официальные странички.- Эти паблики являются источником актуальных и подтвержденных региональных новостей и отражают официальную позицию администрации региона по важным вопросам, - сообщает пресс-служба обладминистрации.