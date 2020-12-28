В январе прошлого года в дежурную часть отдела МОМВД России «Моршанский» с заявлением обратилась 53-летняя жительница города. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился работником Минздрава. Мужчина сообщил собеседнице, что ей полагается денежная компенсация за ранее приобретенные биологически активные добавки к пище, которые признали поддельными. Чтобы получить деньги, нужно были лишь оплатить оформление компенсации через банковский терминал. следуя указаниям афериста, жительница Моршанска в течение месяца сделала три перевода по указанным реквизитам. Общая сумма отправленных мошеннику денег составила 72000 рублей, однако обещанная компенсация так и не поступила. В следственном подразделении МОМВД России «Моршанский» возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска с помощью коллег УУР УМВД по Тамбовской области установили личности злоумышленников. Им оказался 38-летний житель города Иваново. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он признался в мошенничестве.Во время обыска у него изъяли сотовые телефоны, компьютерную технику, банковские карты, которые использовались при совершении афер. В ходе расследования уголовного дела проведены компьютерно-техническая, судебно-психиатрическая, фоноскопическая судебные экспертизы.Выяснилось, что мужчина нашел в Интернете подельника, который предоставил ему списки людей, заказывавших в Сети БАДы, в том числе номера телефонов покупателей. К афере привлекли еще пять человек, которые начали звонить жителям разных регионов, представляясь сотрудниками банка, Минздрава, силовых ведомств. Они сообщали гражданам ложные сведения о том, что на их имя выпущен и хранится в банке именной сертификат на получение в денежном выражении компенсации за ранее приобретенные некачественные препараты и под различными предлогами (выплаты страховых премий, уплаты комиссии за перевод денежных средств в регион проживания владельца именного сертификата и т.п.) убеждали людей перевести деньги на их счет.- В настоящее время следствием доказана их причастность к 10 эпизодам противоправной деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Общая сумма причиненного ущерба составила около 1,5 миллионов рублей. Расследование окончено. Уголовные дела направлены в Моршанский городской суд для рассмотрения по существу.