Прокуратура Моршанска взяла на контроль проведение проверки и расследование уголовного дела по факту гибели людей при пожаре в селе Алексеевка.Напомним, там утром 26 декабря загорелся частный дом. Когда на место пожара прибыли спасатели, они увидели, что уже рухнула кровля по всей площади здания - 70 квадратных метров.В завалах спасатели нашли тела 65-летней женщины, ее 63-летнего супруга, а также останки их внуков - трехлетнего мальчика и девятилетней девочки. По факту гибели людей следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).- Дети находились в гостях у бабушки и дедушки, характеризующихся по месту жительства положительно. Дом находился на окраине населенного пункта рядом с нежилыми строениями. Дом выгорел полностью. Тушение осуществлялось двумя пожарными расчетами. Причины пожара выясняются, - добавили в прокуратуре.