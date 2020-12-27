За сутки в Тамбовской области зафиксировали 155 новых случаев коронавируса. Среди зараженных 41 мужчина, 106 женщин и восемь детей (мальчики 1,7,9,10 лет, девочки 1,8,10,17 лет). Возраст взрослых от 19 до 89 лет. За время эпидемии в регионе подхватили инфекцию 17 018 человек, у 4115 болезнь без клинических проявлений.15 213 пациентов выздоровели: 7817 выписали из стационара, 7396 сняли с амбулаторного наблюдения. Госпитализированы 765 человек, из них диагноз «пневмония» у 727. На домашнем карантине находятся 2844 (из них подтверждённых случаев - 865, они входят в общее количество). Сняты с наблюдения на дому – 36 410. Выписаны из больниц – 11 150.