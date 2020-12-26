В наукограде специалисты начали сбор и установку нового арт-объекта. Новогодний шар диаметром 6 метров займет пространство в самом центре площади имени И.В. Мичуринска. Цветовая гамма и дизайн выполнены в том же стиле, что и главная городская елка, именно поэтому арт-объект дополнит новогоднюю композицию. Конструкция имеет вход и выход и станет, своего рода, зимним коридором.Предусмотрена яркая светодиодная подсветка, которая придаст объекту праздничности. Шар - пополнит копилку арт-объектов, призванных подарить мичуринцам новогоднее настроение. Напомним, данную общественную территорию уже украшают несколько зимних композиций.- Завершить работы специалисты планируют за выходные дни, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.