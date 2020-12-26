Тамбовское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении поставщика коммунального ресурса «горячее водоснабжение» в поселке Строитель Тамбовского района Тамбовской области - ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО».В Тамбовское УФАС России обратился местный житель с жалобой на действия ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» выразившиеся в отказе в перерасчете платы за услугу «горячее водоснабжение» при несоответствии нормативного температурного значения горячего водоснабжения, многоквартирного жилого дома по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, пос. Строитель, мкр. Северный, д. 12. По мнению заявителя, такие действия ущемляют права и законные интересы всех жителей данного дома. В ходе рассмотрения заявления было установлено, что к вышеуказанному многоквартирному дому, оборудованному общедомовым прибором учета тепловой энергии, подведена система горячего водоснабжения, смонтированная по тупиковой схеме (без циркуляционного трубопровода), что приводит к нарушению температурного режима горячей воды.- Согласно данным общедомового прибора за период декабря 2018 года по январь 2019 года температура горячей воды колебалась в значениях от +22,30 °С до +50,90 °С, что не соответствует нормативной температуре (не ниже +60 °С и не выше +75 °С), - сообщили в региональном УФАС.Жители дома неоднократно обращались в адрес ресурсоснабжающей организации (ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО») с требованием сделать перерасчет платы за коммунальную услугу «горячее водоснабжение». Но ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» отвечало, что основания для производства перерасчета платы за потребленную горячую воду отсутствуют.По мнению антимонопольной службы, действия ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» могут привести к ущемлению прав и законных интересов неопределенного круга физических лиц, так как аналогичные системы горячего водоснабжения, не имеющие линию рециркуляции горячей воды, смонтированы не только к дому заявителя, но и к другим многоквартирным домам в поселке Строитель Тамбовского района Тамбовской области: мкр. Северный – д.6, д. 35, д. 36, д. 39, мкр. Центральный – д. 14а, д. 28, мкр. Южный – д. 2, д. 3, д. 7, д. 8, д. 11, д. 12. Рассмотрение дела назначено на 25 января 2021 года.