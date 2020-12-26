26 декабря специалисты приступили к сносу рынка «Летка». Торговые павильоны в этом месте не используются уже порядка четырех лет. За это время они превратились в склады мусора и пристанище бомжей. При этом сама торговля, востребованная жителями микрорайона, никуда не делась: продавцы расположились вокруг закрытой территории. Завершить демонтажные работы планируется в течение недели.- По словам председателя комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг Татьяны Долгих, после того, как территория будет приведена в порядок, здесь разместится ярмарка, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.