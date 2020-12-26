В Тамбове устраняют последствия снегопада. Городские службы приступили к уборке улиц и дорог сразу после начала выпадения осадков. В муниципальном предприятии «Спецдорсервис» заранее сформировали 8 звеньев из тракторов и пескоразбрасывателей, которые выехали на прометание проезжей части с последующей обработкой. Ночью велась очистка от снега остановочных пунктов и пешеходных переходов по улицам: Рылеева, Магистральная, Чичерина, Агапкина, Авиационная, Бастионная, Ю.Гагарина, Советская, Московская, Чичканова, Ст.Разина, Интернациональная, Носовская, Красная, Октябрьская и др. Также почищены от снега подвесные мосты на ул. Набережной.Сейчас рабочие проводят очистку от снега и посыпку песко-соляной смесью остановочных пунктов и пешеходных переходов, очистку водопропускных труб, прометание проезжих частей и тротуаров с обработкой, вывоз снега с основных магистралей города. Тяжелой техникой ведется расчистка второстепенных улиц и переброс снежных валов на зеленую зону.В городе работает 102 единицы техники, в том числе дополнительно привлеченные силы из 9 КАМАЗов и 4 автогрейдеров. Всего задействовано около 140 сотрудников муниципального учреждения «Спецдорсервис». Только за вчерашний вечер и прошедшую ночь вывезено более 1200 кубометров смета, израсходовано свыше 1000 тонн песко-соляной смеси.- В зоне особого внимания и уборка дворовых территорий Тамбова, которая осуществляется подрядным методом на основе заключенных контрактов, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - В настоящее время к работе привлечены 291 дворник, а также 5 бригад в количестве 78 человек и более 30 единиц спецтехники. Качество уборки контролируют специалисты муниципального учреждения «Долговой центр».