26 декабря в Тамбове открылось движение через мост на ул. Базарной. Напомним, реконструкция участка дороги в границах улиц Студенецкая Набережная – Студенецкая проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По ряду объективных причин сроки отдельных этапов работ и полное завершение реконструкции были перенесены на 2021 год. В тоже время, улица Базарная - важная транспортная магистраль, открытие которой с нетерпением ждали как пешеходы, так и водители личного и общественного транспорта.- Дорожники ускорили работы для того чтобы до наступления нового года открыть движение, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - Сейчас на этом участке дороги с соблюдением всех ГОСТов уложено временное асфальтобетонное покрытие. Весной следующего года реконструкция дороги продолжится. Все работы по укладке временного покрытия и его последующему демонтажу проводятся в рамках уже заключенного контракта, увеличения сметной стоимости работ не произойдет.