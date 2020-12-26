Взрывотехники ОМОН регионального Управления Росгвардии обезвредили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. В дежурную часть областного управления Росгвардии области поступило сообщение о том, что в поселке Дмитриевка Никифоровского района на улице Совхозной обнаружен предмет, похожий на снаряд. Его заметили рабочие сахарного завода среди привезенной на предприятие свеклы.- На место происшествия была направлена группа разминирования ОМОН, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тамбовской области. - В ходе осмотра специалисты идентифицировали предмет как 76-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны со следами коррозии.Специалисты вывезли снаряд и уничтожили.Фото Управления Росгвардии по Тамбовской области