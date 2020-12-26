В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 26 декабря, 16863 человека. 15068 заболевших выздоровели, 172 тамбовчанина умерли. За последние сутки зафиксировали 156 новых случаев. Среди заразившихся 46 мужчин и 102 женщины в возрасте от 21 года до 85 лет, а также восемь детей от 1 года до 16 лет.- На госпитализации находятся 779 человек, из них диагноз «пневмония» у 722 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.