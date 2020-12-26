В Тамбовской области на пожаре погибли четыре человека, двое из которых дети. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области, сообщение о возгорании в частном доме, расположенном на ул. Центральной в селе Алексеевка Моршанского района, поступило около 7 часов утра 26 декабря.- В 7 часов 23 минуты первое пожарно-спасательное подразделение ПЧ-35 прибыло к месту ЧП, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области. - По прибытию было обнаружено обрушение кровли по всей площади дома 70 квадратных метров и тление. В 7 часов 35 минут пожар локализовали, а в 8 часов открытое горение ликвидировали.В завалах спасатели обнаружили тела 65-летней женщины и 10-летней девочки. Известно, что в доме также находились 63-летний мужчина и 4-летний мальчик. Их поиски продолжаются. Дети приходились внуками хозяевам дома. С их родителями работает психолог Главного управления МЧС России по Тамбовской области.По факту гибели людей в СУ СК России по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).- На месте трагедии работают следователи и криминалисты СК, - сообщают в СУ СКР по Тамбовской области. - Сотрудники пожарно-спасательных служб продолжают работу по обнаружению и извлечению тел из-под завалов.