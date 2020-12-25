В Пермском крае завершились чемпионат и первенство России по спортивному ориентированию на лыжах. Спортсменка из нашего региона завоевала на этих соревнованиях сразу четыре медали. В активе воспитанница СШОР №3 Анастасии Беляковой по итогам состязаний оказались два «серебра» и две «бронзы».В первый день соревнований тамбовчанке немного не хватило до победы в дисциплине лонг (общий старт). Еще одно «серебро» она завоевала в спринте. В классике Анастасия стала бронзовым призером. По сумме второго и третьего дня соревнований у члена сборной Тамбовской области третье место. Выступает наша спортсменка в возрастной группе до 18 лет.- Участие в первенстве страны очень важно. Данные старты являются отборочными в сборную команды России на участие в предстоящих первенствах мира и Европы. Впереди у Насти очень много работы, - сказал наставник спортсменки Роман Беляков.