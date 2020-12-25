Утром 25 декабря в Единую городскую диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что возле здания детской художественной школы №1 на ул. Советской, 33, рухнули строительные леса. Причиной ЧП стал сильный ветер. Во время падения лесов никто не пострадал, повреждения получил лишь припаркованный рядом со зданием автомобиль.- Для ликвидации последствий были привлечены силы и средства в количестве 27 человек и 8 единиц техники, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - Участие в работах принимают специалисты муниципальных учреждений «Аварийно-спасательная служба», «Дирекция благоустройства и озеленения», «Единая городская центральная диспетчерская служба», а также АО «ОРЭС -Тамбов», УМВД России по городу Тамбову, областного учреждения «Центр организации дорожногодвижения». Работы планируется завершить в течение дня.