В Мичуринском районе полицейскими раскрыта угроза убийством. Установлено, что 27 ноября этого в 17:00 в селе Круглое между семейной парой произошла ссора. Будучи пьяным, муж решил доказать свою правоту при помощи физической силы.Мужчина схватил жену за шею и грозился задушить. Женщина заявила на своего супруга в полицию не сразу, а спустя значительное время.Полицейские задержали 35-летнего мужчину. Выяснилось, что он злоупотребляет алкоголем. Во время допроса злоумышленник не стал отрицать свою вину.- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.