В Тамбове полицейские раскрыли кражу парфюмерии из магазина на Моршанском шоссе. Было установлено, что неизвестный похитил с прилавка туалетную воду и незаметно пронес ее мимо кассы. Позже сотрудники торговой точки обнаружили пропажу товара и вызвали полицию.В ходе розыска полицейские вышли на след жителя деревни Красненькая, который был задержан. Мужчина признался, что пошел на преступление из-за материальных трудностей. Он продал украденную туалетную воду, а деньги тут же потратил на личные нужды. Теперь ему придется возместить материальный ущерб магазину из своего кармана.- В отношении ранее совершавшего подобные кражи гражданина возбуждено уголовное дело по статье 158 УЕ РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.