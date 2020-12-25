Авария произошла 24 декабря в 5:40 на 17-м километре автодороги Р-22 «Каспий-Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки-Орел-Тамбов», проходящей по территории Жердевского района. 54-летний водитель «ГАЗ-3009» столкнулся с грузовиком «МАЗ-МАН» в составе прицепа «852911А», за рулем которого находился 44-летний мужчина.Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП водитель «ГАЗ-3009» скончался на месте происшествия до приезда скорой медиков. Его пассажир – 51-летняя женщина получила ранения и была доставлена в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ».