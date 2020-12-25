В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего учащегося колледжа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ «Приготовление к совершению террористического акта».- По версии следствия, подозреваемый, являясь сторонником деструктивных субкультур, готовился к совершению террористического акта в одном из зданий Тамбова. В качестве орудия преступления он планировал использовать самодельное взрывное устройство, способ изготовления которого получил в сети Интернет. 23 декабря текущего года преступные действия фигуранта были пресечены сотрудниками ФСБ России, - говорится в официальном сообщении СУ СК РФ по Тамбовской области.В ходе проведении обыска на квартире, которую снимал студент, следователи нашли и изъяли химические вещества, устройства и инструменты, предназначенные для изготовления взрывного устройства. В настоящее время несовершеннолетний задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения.