25 декабря в Котовске откроется каток на стадионе в городском парке. Он будет работать по пятницам, субботам и воскресеньям с 16 до 20 часов. Стоимость входа – 50 рублей, прокат коньков – 150 рублей.Кроме того, в ближайшее время катки зальют на севере и юге города - в ТСЖ «УЮТ» на улице Лесхозной и у средней школы №3 на улице 9-ой Пятилетки, 5а.- Самые юные конькобежцы могут попробовать свои силы на льду детского катка на городской площади, который уже готов принимать посетителей. Напоминаем, что посещать каток в период пандемии следует, соблюдая правила безопасности и социальную дистанцию, - сообщает пресс-служба администрации города Котовска.Фото: prokotovsk.info