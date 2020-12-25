В Тамбове завершился ремонт коллектора на ул. Гастелло. В общей сложности специалисты заменили 2 километра труб, износ которых составлял практически 100%. Работы велись с помощью, так называемого закрытого метода, использовалось горизонтально-направленное бурение. Благодаря такому подходу вскрывать подлежат лишь небольшие участки дорожного полотна, что позволило не перекрывать улицу полностью.Ситуацию осложнило то, что в районе Гастелло (одном из самых старых в Тамбове), многие дома строились ещё в прошлом веке, документы на подключение к сетям канализации и водоснабжения у собственников оказались утеряны, либо их и вовсе не было. Параллельно с проведения работ выявлялись незаконные врезки, абонентов переподключали к сетям водоснабжения и водоотведения.Как рассказали в АО «ТКС», финальная точка в укладке коллектора была поставлена вечером 24 декабря.- 2000 метров изношенных труб диаметром 300 мм на участке от ул. Сенько до перекрестка ул. Елецкая/ Гастелло в районе железнодорожного моста заменили на современные из полимерного материала, - сообщает пресс-служба компании. - 1200 метров обновленного коллектора уже запущены в работу, на остальном участке идут пуско-наладочные работы.Фото АО \\"ТКС\\"