В Ленинском МСО города Тамбова СУ СКР по Тамбовской области по данным прокурорской проверки возбудили уголовное дело в отношении генерального директора фирмы по производству молочной продукции. Мужчину подозревают в совершении преступлении по ч. 2 ст. 145. 1 УК РФ (невыплата заработной платы).По версии следствия, 35 работникам фирмы с июля по октябрь текущего года не выплачивалась заработная плата. В результате образовалась задолженность, превышающая 3,5 миллиона рублей. При этом деньги на счетах организации были, но директор для подержания рентабельности фирмы и личного авторитета перед контрагентами, расходовал средства на расчеты с поставщиками и другие, второстепенные цели.- В рамках расследования уголовного дела следователи предпримут исчерпывающие меры для восстановления нарушенных трудовых прав сотрудников, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.