В городе Уварово благоустроили территорию у площади Ленина. Сейчас она представляет собой обновленное общественное пространство со сквером и детским городком. А к Новому году здесь появились праздничные объекты.- Ежедневно полюбоваться зелёной красавицей собираются дети и взрослые. К тому же, сейчас для отдыха уваровцев в данной части города созданы все условия. Новый сквер с аллеями, лавочками, фонарями, зелёными насаждениями – излюбленное место для прогулок. А малышня даже зимой спешит в детский городок, - сообщает пресс-служба городской администрации.По соседству с елкой на площади появился ещё один новогодний объект – фоторамка. Горожане и гости города с удовольствием делают снимки и делятся ими в социальных сетях.Фото пресс-службы администрации города Уварово