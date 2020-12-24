По данным тамбовского ЦГМС, 25 декабря на Тамбовщине ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с. Это может привести к увеличению количества аварий на объектах ЖКХ, обрыву или повреждению линий электропередач и связи, обрушению слабоукрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций, затруднению при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также увеличению числа ДТП.- Специалисты советуют при ухудшении погодных условий соблюдать правила безопасности. При подъеме или спуске по лестницам держаться за поручни и перила. Особенно внимательными быть на улице и при переходе проезжей части дорог. Пересекать улицу только в обозначенных местах. Водителям рекомендовано снизить скоростной режим и соблюдать дистанцию. Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо уведомить об этом сотрудников экстренных служб по круглосуточным бесплатным номерам: 101 (для мобильных телефонов), 01 (для городских телефонов).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Тамбовской области – (4752) 72-99-50.